Criminosos armados invadem Cras em Mossoró e roubam pertences de funcionários e de quem estava no local





Um Centro de Referência em Assistência Social (Cras) no bairro Barrocas, em Mossoró, foi alvo de um arrastão na tarde de quinta-feira (9), quando dois criminosos armados invadiram a unidade. Eles roubaram pertences de funcionários e de pessoas presentes no momento do assalto, incluindo celulares, mochilas e outros objetos de valor.





Os criminosos chegaram de moto e aproveitaram o momento em que o portão estava aberto para entrada de uma professora, que chegava ao Cras. Em seguida, anunciaram o assalto e roubaram os pertences da professora e das outras mulheres presentes no local. Na fuga, levaram até um capacete.





De acordo com o G1, após o ocorrido, a direção da unidade suspendeu os atendimentos no turno vespertino até que a segurança do prédio seja providenciada. A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas, mas não conseguiram localizar os suspeitos. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.