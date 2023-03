Foto Letícia Jácome





Governo do RN anuncia início da duplicação da BR-304 em 2024, rodovia que liga Natal e Mossoró.





De acordo com informações do Executivo estadual, a Diretoria Executiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) confirmou que os projetos executivos para a obra estão em elaboração e serão entregues no início do ano de 2024.





A partir da conclusão desses projetos, o governo federal iniciará os procedimentos preparatórios para licitações e posterior contratação das obras.





O trecho, que tem 289 km de extensão, é uma das principais rotas de produção e comércio do estado, mas também é conhecido por liderar o número de mortes em acidentes nas estradas federais que cortam a região.