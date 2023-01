Carteira Nacional de Habilitação — Foto: Reprodução

O Departamento Estadual de Trânsito do RN ( Detran ) anunciou que as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) vencidas a partir de 2 de janeiro deste ano têm até 30 dias para serem renovadas.

A validade do documento havia sido estendida por causa da pandemia da Covid-19 e, com a normalização dos atendimentos, foram retornados os prazos anteriores.

“Durante a pandemia, o Contran flexibilizou o prazo para renovação da CNH e permitiu que os motoristas continuassem dirigindo, mesmo com o documento vencido. Isso ajudou a reduzir aglomerações nas unidades de todos os Detrans”, explica o coordenador de Registro de Condutores do Detran, Jonas Godeiro.

O motorista que conduzir com a CNH vencida comete infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Caso seja parado em uma blitz, o motorista recebe multa de R$ 293,47, além de sete pontos na habilitação.

Atualmente, a CNH possui validade de 10 anos para motoristas com menos de 50 anos de idade. Para os habilitados entre 50 e 69 anos, a validade é de cinco anos. Os condutores com mais de 70 anos devem renovar a habilitação a cada três anos.

Para fazer a renovação, o motorista deve realizar o agendamento no site do Detran RN , no ícone CNH. O condutor é direcionado para uma clínica credenciada, para realizar a digitalização e a captura de imagem para o documento, além do exame clínico-médico.