Foto: Marcelino Neto/O Câmera





Uma lástima. mais um caso de violência no RN.





Um homem de 36 anos foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (10) em Mossoró, no Oeste potiguar. Apesar de ser natural do município, a vítima mora em São Paulo e estava no Rio Grande do Norte para visitar familiares.





De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por populares sobre um crime com arma de fogo no bairro de Dix-Sept Rosado, também conhecido como "Bom Pastor". Ao chegar no local, os militares já encontraram a vítima sem vida após os disparos.





Não há informações sobre quem são os suspeitos. A vítima, segundo os militares, tinha passagem pela polícia e morava em São Paulo há anos. Ele estava com a esposa no momento do crime e, segundo ela, já tinha data para retornar ao Sudeste do país.





Foram feitas diligências no local em busca dos suspeitos, mas ninguém foi encontrado. Os moradores do bairro também afirmaram não ter informações sobre quem pode ter sido o autor do crime.