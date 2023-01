Contém humor, mas é real

Caso aconteceu na noite de segunda-feira (16) no bairro Lagoa Nova, na Zona Sul da capital potiguar.





Um casal foi preso ao tentar furtar mercadorias como peças de picanha e chocolates em um supermercado no bairro Lagoa Nova, Zona Sul de Natal , na noite de segunda-feira (16). O caso foi confirmado pela Polícia Civil.





O dono do estabelecimento chamou a Polícia Militar por volta das 18h. O empresário contou aos militares do 5º Batalhão da PM que os funcionários perceberam uma movimentação estranha de um casal que estava no local e o alertaram.





Ao consultar as câmeras de vigilância do estabelecimento, o homem confirmou que o casal estava escondendo o material em sacolas que carregavam.





Ao serem abordados, os dois suspeitos foram flagrados com chocolates, biscoitos e duas peças de picanha.





De acordo com informações do G1/RN, o casal foi encaminhado até a Delegacia de Plantão da Zona Sul de Natal e aguarda a audiência de custódia.





Casal tentou roubar picanhas e chocolates no RN — Foto: Cedida