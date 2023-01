Caso aconteceu na manhã desta terça-feira (17) no Litoral Sul potiguar.









Um motorista morreu em um acidente de trânsito que aconteceu na manhã desta terça-feira (17) na BR-101 em Canguaretama , no Litoral Sul potiguar.





O caso aconteceu por volta das 6h na altura do km 152 da rodovia. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo que era conduzido pela vítima capotou possivelmente após o motorista de 41 anos perder o controle.





No entanto, segundo a PRF, ainda não é possível constatar se o motorista ingeriu bebida alcoólica ou se dormiu no volante.





O motorista estava só no veículo e dirigia no sentido a Goianinha no momento em que o acidente aconteceu.





Após capotar, o carro parou em um matagal às margens da rodovia.





A Polícia Civil e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foram acionados ao local para recolher o corpo da vítima e iniciar a investigação sobre o caso.





