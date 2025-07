OPINIÃO: Na última semana os meios de comunicação do estado reverberaram a notícia de um projeto de Lei da vereadora Rafaela Cruz, filha da prefeita de Parnamirim professora Nilda, que propõe o reconhecimento do Hamburguer como patrimônio cultural e imaterial do município. A questão da propositura em si não se torna o problema principal, afinal, de acordo com a TV Brasil, cidades como Manaus, no Amazonas, reconheceram em lei, o sanduíche X-caboclinho como patrimônio cultural imaterial.

A problemática envolvida nessa lei são pelo menos duas: 1ª) as críticas destacando que a origem do tal alimento são americanas e não parnamirinenses; 2ª) a realidade atual da cidade, que vive um caos com ruas esburacadas, falta de professores auxiliares nos CMEI, merenda escolar, entre outros, merecia mais atenção do poder público e dos vereadores do que um tema que pode ser secundário.

O que fica é a certeza de que alguns políticos daquela cidade ainda não conseguem enxergar a realidade que vive o povo parnamirinense.