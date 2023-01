Material apreendido pela Polícia Civil com o grupo — Foto: Cedida/Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (16) quatro suspeitos de roubo de imóveis em cidades do interior do Rio Grande do Norte. De acordo com a investigação, o grupo saía de Natal e realizava arrastões em propriedades localizadas em, pelo menos, seis municípios.