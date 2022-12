Marque esta data!

Amanhã dia 21 de dezembro de 2022 será realizada a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Patu.

Está tudo dominado, digo acordado para a eleição da Mesa diretora que comandará o legislativo patuense.

Sem maiores surpresas, a atual presidente Lucélia Ribeiro Dantas do MDB permanecerá no cargo pelo próximo biênio de 2023 a 2024, completando assim, 08 anos de Poder.

Um grande feito, diga-se de passagem.

Apesar da Democracia ter como fundamento a alternância de poder, Lucélia não quer nem ouvir falar em deixar o mais alto posto da “Casa do Povo”.

É bom rememorar que, logo quando assumiu o posto em 2017, Dantas tratou logo de colocar seu companheiro como o tesoureiro da Câmara Municipal, cargo este que foi ocupado por algum tempo.

Estava e ainda está tudo dominado! E agora mais do que nunca, vez que o executivo vê em Lucélia uma vereadora de fácil controle, o que é excelente para os planos futuros do Espetacular (faltam adjetivos para tamanha grandeza que o cronista não encontra no antigo Dicionário Aurélio muito menos no Google), para qualificar o Prefeito Rivelino Câmara - MDB.

Ao que se sabe, a fatura já foi apresentada a Presidente e ao Prefeito pelos edis “simpatizantes” ao projeto de Poder da vereadora e do Prefeito.

Com tudo, pago, acertado e acordado e cada um com seu quinhão, resta apenas a data e hora da eleição que será meramente protocolar.

Com essa jogada, o tabuleiro de 2024 terá certamente Lucélia como uma das peças principais para ocupar o executivo Patuense.

É caros leitores, o poder é legislativo, mas a intenção é que seja um poder perpétuo.

Só nos resta parabenizar Lucélia Ribeiro Dantas.