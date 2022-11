O Partido Liberal (PL) irá anunciar na próxima terça-feira, 8, em Brasília, que será oposição ao futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A informação foi confirmada por uma pessoas próxima ao dirigente máximo da sigla que abrigou a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro (PL), Valdemar Costa Neto.

Após eleger quase 100 deputados federais para a próxima legislatura, políticos importantes da sigla que conversaram com a reportagem confirmaram que o PL não será base do próximo governo.

O posicionamento público de quadros do partido ocorre no momento em que passou-se a discutir, nos bastidores, a possibilidade de Costa Neto costurar um acordo que resultasse no apoio ao PT.

Esta hipótese, segundo, motivou uma reação de bolsonaristas no grupo de WhatsApp da legenda – uma ala rejeitou, de forma enfática, esta aproximação.

Com informações da Jovem Pan