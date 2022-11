O PL, partido de Jair Bolsonaro, acertou com o mandatário que irá bancar as despesas dele a partir de 2023, quando deixará o Palácio do Planalto.

O atual presidente foi derrotado nas urnas neste domingo (30), data do segundo turno que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Conforme apurado pela coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, fez um acordo com Bolsonaro na segunda-feira (31) para que ele assuma um cargo no PL. Dessa forma, receberá um salário todos os meses.

Também ficou acertado que a legenda bancará as despesas do aluguel de uma mansão e de um escritório em Brasília, além de advogados para defender Bolsonaro nos processos aos quais responde no STF (Supremo Tribunal Federal) e em outras instâncias.

A ideia do PL, segundo o parlamentar, é permitir que o atual presidente seja a “principal liderança política da oposição” durante o terceiro governo Lula.