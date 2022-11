O gesto que consiste na mão estendida é repetido por centenas de pessoas, homens e mulheres, vestidos de verde e amarelo enquanto todos cantam o Hino Nacional.





O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) informou que está analisando o vídeo para identificar as pessoas que fizeram o gesto, que configura apologia ao nazismo, considerada crime no Brasil.





O MP não descarta pedidos de prisão preventiva. O caso é apurado pelo Grupo de Apoio ao Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).





"Uma vez identificadas, será produzido um relatório e as informações encaminhadas pra 2ª Promotoria de Justiça da Comarca, que possui atribuição criminal, para responsabilização dos envolvidos", esclarece a Coordenadora do Gaeco de São Miguel do Oeste, Promotora de Justiça Marcela de Jesus Boldori Fernandes.





Além do Gaeco, o caso é acompanhado pelo Núcleo de Enfrentamento a Crimes Raciais e de Intolerância (Necrin).