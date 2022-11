"No osso." É assim que o relator do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), descreve o espaço que existe para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumprir as promessas de campanha.

Ele avisa que a equipe de Lula terá de dizer o que pretende fazer agora ou deixar para depois.

O relator é taxativo, porém, ao dizer que não há condições políticas de o Auxílio Brasil de R$ 600 não ser resolvido agora com o Orçamento.