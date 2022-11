A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse nesta 3ª feira (1º.nov.2022) ter sido informada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) autorizou integrantes de seu governo a iniciar o processo de transição com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Derrotado nas eleições presidenciais de domingo (30.out.2022), Bolsonaro ainda não reconheceu publicamente o resultado eleitoral.

Gleisi conversou com Ciro nesta 2ª feira. O ministro se colocou à disposição para ajudar no processo de transição e ofereceu à dirigente o espaço do CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), em Brasília, para abrigar a equipe de Lula. Gleisi e Ciro coordenaram as campanhas de Lula e Bolsonaro, respectivamente.

A petista fará nova ligação para Ciro nesta 3ª feira para informá-lo que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), coordenará a transição. Ela também quer marcar uma reunião presencial com integrantes do governo Bolsonaro para discutir os próximos passos.

Pela manhã, Gleisi se reuniu com Lula, Alckmin e o ex-ministro Gilberto Carvalho, responsável pela agenda do presidente eleito.

