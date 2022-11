Quem acompanhava o presidente Jair Messias Bolsonaro nas redes sociais era atualizado de tudo diariamente. Bolsonaro postava uma média de 16 publicações por dia, no entanto, desde a derrota o presidente anda mais sumido e quase não posta nada.





As informações são fruto de uma pesquisa da Bites, realizada a pedido do jornal Poder360.





O levantamento da Bites mostra que Bolsonaro fazia postagens para conversar, principalmente, com a sua base. Desde 1º de janeiro de 2022, ele fez 5.083 publicações no Facebook, Instagram e Twitter.





Após a derrota, a média de publicações também caiu entre os filhos de Bolsonaro. O vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fizeram, ao longo de 2022, mais publicações que o pai —6.915, 8.520 e 8.736, respectivamente.





Desde o segundo turno, Bolsonaro adotou uma postura reservada. O presidente reduziu seus compromissos e encontros com aliados no Planalto - ele teve apenas 3 compromissos fora do Alvorada na 1ª semana pós-derrota.