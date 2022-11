O Corpo de Bombeiros acaba de informar nas redes sociais a publicação do edital retificado para o concurso. Como mencionamos em outras postagens o referido documento que norteia as inscrições dos participantes iria sofrer algumas alterações.





Veja a nota do Corpo de bombeiros e o link para o edital está no final da matéria:





SAIU! Acabou a espera! Comemore, candidato! 👨🏻‍🚒🚒





Em pleno aniversário de 105 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN), acaba de ser publicado o edital retificado do nosso novo concurso público. O edital teve alterações no limite de idade, nível de escolaridade, data limite de inscrições e data limite de pagamento da taxa de inscrição.





Inscrições abertas até o dia 04 de dezembro de 2022!