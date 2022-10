Assim como os brasileiros alguns famosos "viraram a casaca" nas eleições, ou seja, muitos mudaram de lado político.





Trazemos alguns casos de famosos que mudaram de opinião.

Vamos lá.





Cássia Kis é o exemplo mais recente. ela que, segundo fontes, vai ser demitida da Globo, era Lula, mas acabou mudando de lado passando a apoiar Bolsonaro.





Marcelo Serrado era apoiador de Sérgio Moro e, logo, por sua inclinação política, a favor de Bolsonaro, mas este ano virou a casaca e declarou apoio a LULA.





O ator e atualmente Deputado Federal Alexrandre Frota é emblemático. Ele era Bolsonaro roxo mas acabou mudando de lado e agora é LULA.





Um outro artista que já era esperado é o cantor Caetano Veloso. Ele era Ciro Gomes mas apareceu em vídeos da campanha "vira Voto" para LULA.





De acordo com o IG, outra que mudou de opinião foi Maitê Proença. Antes se manifestou apoiando Regina Duarte, ou seja, na época no Governo do presidente Jair, mas agora, ao que parece, LULA.