Na UFRN, oportunidades são para cadastros de reserva com salários de R$ 2,5 mil a R$ 6,2 mil. Já na UERN, são 27 vagas e inscrições estão abertas até o dia 6 de novembro.





A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) divulgaram nesta semana editais de processo seletivo para contratação de prrofessores substitutos.





UFRN





Na UFRN, o edital prevê vagas para cadastro de reserva noscampi de Natal, Macaíba, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó, com regimes de trabalho de 20 ou 40 horas semanais.





As inscrições podem ser feitas pela internet (clique AQUI ) a partir da próxima quinta-feira (3) até o dia 14 de novembro. A taxa é de R$ 50.





A remuneração total varia entre R$ 2.566,20 e R$ 6.200,14, de acordo com a vaga pretendida e também com o regime de trabalho contratado e a titulação do aprovado. A validade do processo seletivo é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.





A UFRN informou que as provas serão realizadas presencialmente em sessão pública, mas que pode ocorrer, a critério da unidade acadêmica, por videoconferência.





As provas poderão ocorrer no período de 12 a 16 de dezembro ou de 6 a 10 de fevereiro de 2023, sendo aplicadas no município de lotação do Departamento ou Unidade Acadêmica Especializada da vaga ofertada, segundo informou a UFRN.





O processo seletivo constará de dois tipos de avaliações, realizadas na seguinte ordem: didática (caráter eliminatório e classificatório) e títulos (caráter classificatório).





Nas áreas de conhecimento em que o número de candidatos ultrapasse 12 inscritos, será aplicada prova escrita com questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, como primeira avaliação.









UERN









Na UERN, estão sendo ofertadas 27 vagas para contratação temporária de professores. As oportunidades são para os campi de Mossoró, Assu, Caicó, Natal, Patu e Pau dos Ferros. (Veja AQUI o edital)





As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas desde quinta (27) até o dia 6 de novembro e são realizadas exclusivamente através do e-mail selecao.progep@uern.br. No e-mail, é preciso colocar no título "Inscrição Edital nº 009/2022–PROGEP/UERN".





O candidato deverá enviar a Ficha de Inscrição (Anexo I) devidamente preenchida e os documentos constantes no item 2.3 do Edital, todos digitalizados no formato PDF e em documento único.





Para o campus de Mossoró, há vagas para as áreas de música, medicina, ciências contábeis, pedagogia, educação física, ciências sociais e/ou ciências humanas, gestão ambiental, letras, matemática e química.