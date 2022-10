Vítima usava tornozeleira eletrônica e foi identificada como Julio Cesar Cardoso Ferreira, de 25 anos.





Segundo informações do portal G1/RN corpo de um homem com marcas de tiros foi encontrado no fim da tarde de ontem, em uma área de morro no bairro de Nova Cidade, na Zona Oeste de Natal. A vítima estava sem documentos, mas, como usava tornozeleira eletrônica, foi identificada como Julio Cesar Cardoso Ferreira, de 25 anos.





Moradores da região ouviram o barulho de disparos de arma de fogo à tarde e a Polícia Militar foi acionada.