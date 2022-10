O ministro da Justiça, Anderson Torres, informou nesta terça-feira (4/10) que encaminhou à Polícia Federal um pedido para abrir uma investigação sobre a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais do Brasil.





Nas redes sociais, Torres disse que o pedido atende a uma representação recebida pelo ministério que apontou “condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes perpetrados”.





O resultado do primeiro turno das eleições presidenciais, realizado no domingo (2/10) mostrou que a disputa pelo Palácio do Planalto entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) foi acirrada. Com 100% das urnas apuradas, Lula alcançou 48,43% dos votos, e Bolsonaro, 43,20%.





Até o último sábado (1º/10), no entanto, os principais institutos de pesquisa não conseguiam cravar se haveria, ou não, um segundo turno na eleição nacional. Enquanto Lula oscilou em torno dos 50% de votos válidos na maioria dos levantamentos nacionais ao longo da campanha, Bolsonaro ficou em torno dos 30% nos levantamentos de intenção de voto.





Com informações de Metrópoles