Uma mulher morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um atropelamento que aconteceu na madrugada de domingo (18) em uma estrada na zona rural de São José de Mipibu , na Grande Natal





De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu no distrito Ribeiro. Um carro modelo Strada atingiu as vítimas e o motorista fugiu do local sem prestar socorro.





Segundo testemunhas, um casal sofreu uma queda de moto na estrada, por volta das 4h30, ao sair de uma festa na comunidade. Três pessoas foram ao local para ajudar os acidentados, porém, enquanto prestavam socorro, um carro passou em alta velocidade e atingiu as cinco pessoas.





A vítima fatal foi identificada como Josileide Fernandes de Souza, de 37 anos, mais conhecida como Preta. Ela deixou um filho de 11 anos de idade. As outras vítimas ainda não foram identificadas oficialmente.





Josileide teria sido atingida nas costas e morreu na hora. Outra mulher, que tinha caído da moto e era socorrida por ela, foi atingida pelo carro e socorrida ao hospital. Segundo familiares das vítimas, ela terá que passar por cirurgia para retirada das pernas.





Outra mulher atingida estaria com suspeita de traumatismo craniano. Dois homens também foram atropelados. Um deles teria quebrado um braço e outro perdeu os dentes.





Até a manhã desta segunda-feira (19), a delegacia do município ainda não havia recebido o material colhido durante o plantão do fim de semana, porém o delegado Normando Feitosa disse que as investigações já foram iniciadas.





"Enviamos uma equipe à região para dar início às investigações e buscar identificar a pessoa que estava dirigindo o veículo. Uma pessoa morreu, outra está em estado delicado e outras três em observação no hospital", afirmou.





