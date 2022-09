Recentemente o Município de Patu, comemorou a sua padroeira, a tradicional Feira da Cultura como também o aniversário da cidade.

Os Patuenses em festa, nem perceberam que a Prefeitura, este ano, gastou somente com contratação de bandas, a bagatela de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais), todas sem licitação.

Dentre as bandas contratadas estão Mastruz com Leite no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), Bonde do Brasil por R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), entre outras.

Mas os cachês que mais chamaram a atenção foram os de Toca do Vale no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e o da banda caraubense Saia Rodada no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Somente para se ter uma ideia, no Mossoró Cidade Junina, época mais cara para as bandas de forró (mês de junho), o Cachê de Toca do Vale foi de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) ou seja, o prefeito Rivelino, o espetacular, pagou um cachê quase 45% (quarenta e cinco por cento) mais caro que seu colega Mossoroense.

Outro fato que chama atenção foi que, o Cachê da banda caraubense Saia Rodada foi de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), o mesmo pago pelo Prefeito de Mossoró, só que em uma época muito mais concorrida do ano que é os festejos juninos. Teoricamente, o valor pago por Rivelino deveria ser menor.

Pelo visto o prefeito não teve argumento para conseguir com seus conterrâneos e amigos caraubenses um desconto no cachê da banda Saia Rodada e quem, de fato perdeu, foi o município que ficou, quase, R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) mais pobre.

Mas isso não interessa e o que VALE é a festa. "Puxa o fole menino".