O Partido de Bolsonaro tenta engajar mais os candidatos para apoiar o presidente. Acontece que, com a disputa eleitoral já iniciada e as pesquisas indicando atualmente a liderança do ex-presidente Lula (PT) com vantagem entre 15 e 12 pontos, a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) tenta enquadrar seu próprio partido para que se engaje em seu projeto de reeleição.





De acordo com o Jornal, para os cargos de deputado federal e estadual, a sigla já anunciou que pretende usar o caixa das campanhas como instrumento de pressão.





