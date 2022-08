A Policia Rodoviária Estadual foi acionada na tarde deste domingo (31), por volta de 13h55, onde foi registrado um grave acidente, tipo colisão frontal, na RNT 226, na zona rural de São Vicente, envolvendo um carro e uma motocicleta.



A colisão envolveu um Fiat Siena, de cor preta, ano 2010, conduzido por um cidadão residente em Currais Novos, de 49 anos e uma motocicleta Honda CG 125 Titan, de cor vermelha, ano 1995, pilotada por um cidadão de 18 anos de idade, também residente em Currais Novos, no bairro Santa Maria Gorete.

Os dois veículos permaneceram no local até a chegada da viatura do 2º pelotão de trânsito de Currais Novos e o condutor do Siena realizou o teste de etilômetro e deu negativo para uso de bebida alcoólica, já o cidadão condutor da motocicleta não possui CNH e não foi possível realizar o teste de etilômetro devido a gravidade de seu quadro de saúde e posteriormente o mesmo socorrido e encaminhado ao hospital Walfredo Gurgel em Natal.

“Lamentamos por mais uma pessoa ferida em um acidente automobilístico, e se o cidadão precisar de nosso apoio, pode ligar através de 198 que qualquer viatura no nosso efetivo irá atende-lo e faremos o que for preciso, dentro da lei, para preservar vidas”, disse o Major Aderlan Bezerra, comandante da 3ª CIPRv.

3ª CIPRV – Atuando para preservar vidas