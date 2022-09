Familiares procuraram polícia na noite de terça-feira (30), mas corpo só foi achado na manhã desta quarta (31) em área de mata.





O corpo de um homem com sinais de violência e marcas de arma branca na altura do pescoço foi encontrado na manhã desta quarta-feira (31) na Ladeira do Sol, no bairro Petrópolis, Zona Leste de Natal.





Segundo a Polícia Militar, a Companhia Independente de Policiamento Turístico (CIPTUR) foi acionada para atender a ocorrência de encontro de cadáver. À corporação, familiares disseram que a vítima tinha 37 anos e teria se envolvido em uma briga recentemente na comunidade de Brasília Teimosa.