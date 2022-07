O Ministério das Comunicações, através do Ministro Fábio Farias, atendeu pedido do prefeito de Mossoró Allyson Bezerra e garantiu uma torre de telefonia para a comunidade do Jucuri, zona rural de Mossoró.

O pedido também foi feito pelo líder comunitário e suplente de vereador Vladimir Tavares.



A solicitação para instalação da torre na comunidade é uma reivindicação antiga do prefeito, que já teve outros pedidos atendidos.



No ano passado, o ministro Fábio Faria veio a Mossoró entregar a torre de telefonia móvel da Maísa, também solicitação do prefeito Allyson.



“Agradeço ao ministro Fábio Faria por atender essa demanda tão importante para nossa cidade e principalmente para os moradores da comunidade do Jucuri. É uma luta antiga que agora foi atendida”, pontuou Allyson Bezerra.

Na Maisa, moram mais de 15 mil pessoas e, antes da instalação da torre, apenas a operadora Claro funcionava na comunidade. Agora, além da telefonia, também foi instalado internet de alta velocidade.

Já no Polo do Jucuri, são mais de 10 mil pessoas morando, que têm enormes dificuldades para se comunicar com Mossoró, por segurança e serviços de saúde.