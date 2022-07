O empresário Paulo Barreto, alvo de um jingle que se tornou viral nas eleições de 2020, anunciou nesta terça-feira (19) que vai deixar o PT e se filiar ao PSB. Em publicação nas redes sociais (leia abaixo), o empresário e político disse que vai sair do PT após constatar que o partido, segundo ele, não tem um planejamento político que contemple o seu grupo na região do Vale do Açu.

“Diante disto, me retiro de cena, sem rancores e com o caminho descoberto de qualquer ódio ou ressentimento. Continuaremos navegando no mesmo Mar compartilhando de muitas ideias e ideais, mas agora em barcos distintos”, afirmou Barreto.

Em 2020, Paulo Barreto foi candidato a prefeito de Pendências, terminando a eleição em 2º lugar. Ele ganhou as manchetes nacionais após ser alvo de um jingle no qual eram imputados crimes a ele e a membros de sua família. Ele negou as acusações e acusou adversários de fazerem campanha de ódio contra ele.