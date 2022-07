O sujeito não identificado desmaiou logo após encher a cara e faleceu em um hospital, na África do Sul





Um homem morreu após beber uma garrafa de Jägermeister em dois minutos. O objetivo dele era vencer o concurso de uma loja de bebidas da África do Sul. A loja daria R$ 64 para quem bebesse mais rápido a garrafa do destilado. A polícia afirmou que está investigando a morte do homem, que não foi identificado