O acusado de estupro Luiz Augusto Vale já foi preso no Midway no dia 30 de junho de 2015 por abusar outra criança. Veja o que diz a reportagem do G1 na época:

"Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (29) suspeito de abusar sexualmente de um adolescente de 13 anos dentro do banheiro do shopping Midway Mall, na Zona Leste de Natal. Segundo a polícia, o homem já havia sido preso sob a acusação de estupro de vulnerável.

O suspeito, que tem 35 anos, foi levado para a Delegacia de Plantão da Zona Sul da cidade. A mãe do garoto é policial civil. Ela disse que o filho foi abordado no banheiro. “Ele foi ao banheiro e retornou rapidamente, muito assustado. E disse que um homem tinha mexido com ele”, relatou a mãe".

Fonte: Blog do Gustavo Negreiros