Veja o relado na integra:

No dia 20/07/22, um professor da instituição em Parnamirim surtou em meio a aula onde o mesmo Começou a fazer diversas piadas Transfóbicas e preconceituosas de uma aluna Transexual, onde a mesma ficou desconfortável e intimidada pelo professor.

Os alunos está chegando ficando sem paciência e com repúdio das falas Preconceituosas do professor, onde uma Aluna pediu para se retirar da sala de aula

Foi nesse momento onde o professor começou as falar diversos palavrões, chamando os alunos de burros, de lerdos, que eram todos sem futuros e ainda mandou os alunos “se fuderem” -palavras ditas por ele.

O professor era da aeronáutica e disse em sala de aula no início da matéria, que o mesmo tinha porte de arma.

Quando o clima na sala aumentou o professor começou a vasculhar a bolsa procurando “algo” ou uma arma.

Como ele não achou nada, ele deu um SOCO muito forte no quadro onde os alunos começaram a chorar e ficarem desconfortável com a presença do professor que começou a dar medos nós alunos ali presente

Isso aconteceu no período da tarde em uma instituição em Parnamirim, o lugar onde ocorreu foi na sala de enfermagem da instituição.