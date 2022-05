No primeiro discurso como presidente reeleito, Emmanuel Macron agradeceu a confiança dos franceses, criticou a extrema direita e prometeu governar para todos. E garantiu que irá fazer da França uma grande nação ecológica.





Neste domingo (24/4), o atual chefe do Palácio do Eliseu angariou 58% dos votos no segundo turno das eleições.





“Os próximos anos não serão tranquilos, mas serão históricos, e juntos poderemos reescrevê-los para novas gerações”, iniciou o chefe de Estado francês.





Macron afirmou que muitos dos eleitores o escolheram para impedir que a extrema direita chegasse ao poder.