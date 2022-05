O Programa Novos Caminhos está com inscrições abertas para os cursos de Operador de Tratamento de Resíduos Sólidos, Auxiliar de Operação de Estação de Tratamento de Água e Agricultor Orgânico, no formato Ensino à Distância (EaD). As inscrições permanecerão abertas enquanto houver vagas disponíveis. Todas as formações são gratuitas.