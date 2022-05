Esta sexta-feira o "sextou" foi diferente. Foi em clima de tristeza e comoção no estado após a brutalidade com que uma jovem foi morta a queima roupa em Parnamirim.

As imagens de um circuito interno mostraram o momento exato em que Bruna, que era atendente de uma loja de artesanato, baixa a cabeça como se já soubesse que iria ser morta. As imagens chocaram o estado e fica a sensação de que a vida não está valendo nada. O que mais o potiguar deseja, neste caso, é que não fique impune e que o autor seja encontrado, preso e condenado. Já chega de tanta impunidade. Não importa as motivações do crime. Nada justifica.





