Os professores do município de Tenente Ananias estão sofrendo com a negativa da prefeita em pagar o piso destes profissionais para 2022, nos percentuais garantidos em Lei.

Desde fevereiro os professores do município tentam ter seu direito garantido com o reajuste do piso salarial de 33,24 dado pelo governo federal e, já garantido por diversos municípios como é o caso de Mossoró que, inclusive, determinou o pagamento acima do piso.

A gestão municipal da prefeita Larissa ofereceu apenas 20%, e como o piso do município já está defasado há alguns anos a categoria não aceitou o aumento parcial.

Com essa negativa, desde então foram feitas várias tentativas de negociação, como conversas com vereadores e uma contra proposta enviada pelo sindicato para parcelamento do piso mais a prefeitura não respondeu a proposta.

Pelo visto o diálogo não é o forte da Gestão de Tenentes Ananias.

A categoria está na luta para a votação do projeto.

O desejo do blog é que a categoria saia vencedora, haja vista que a educação é a base de tudo, merecendo respeito e, acima de tudo, valorização.