O Governo do Estado vem batendo recorde atrás de recorde na arrecadação, ou seja, só dinheiro que recolhe do povo por meio de impostos e, mesmo assim, não paga as emendas parlamentares dos deputados estaduais que são destinadas à saúde, educação e infraestrutura dos municípios potiguares. A denúncia foi feita pelo deputado estadual José Dias que disse que Ja judicializou a cobrança contra o Governo Fátima.

“Da minha parte fiz o que era possível e entrei na justiça a respeito das emendas de 2019, pois as emendas tinham que ser empenhadas e não foram. Em 2021 a coisa está seletiva. Já entramos na justiça e devemos ganhar pois agora há jurisprudência”, lamentou.

Já são 10 meses seguidos de aumento na arrecadação, R$ 7,5 milhões a mais que toda a gestão arrecadados que toda a gestão anterior e os prejuízos ficam com os municípios do RN sem os recursos.