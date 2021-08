A jovem Laurenice Carmen Lucas, 26 anos foi morta na manhã desta segunda-feira (02/08) na cidade de Governador Dix-Sept Rosado na região Oeste do Rio Grande do Norte.



Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, a vítima estava em uma ótica onde trabalhava, no Centro da cidade, quando homens fortemente armados, chegaram, invadiram o estabelecimento e a executaram .



De acordo com a perícia do ITEP, os criminosos usaram quatro calibres diferentes de arma de fogo na execução da vítima: Fuzil 223 remington, escopeta calibre 12 e pistolas .40 é. 380. As cápsulas ficaram espalhadas no interior do imóvel e recolhidas pela equipe da perícia.



Laurenice Carmem Lucas foi a terceira pessoa da família, assassinada no município num intervalo de quatro meses. No dia 11 de abril, o irmão, identificado como Willian Lucas foi morto a tiros de pistola, enquanto assada milho em um bar.



No dia 04 de julho, o pai, Luiz Lucas Neto de 60 anos, foi brutalmente assinado com tiros de escopeta calibre 12 e pistola ponto 40. Ele trafegava de moto quando foi surpreendido.



A Polícia ainda não sabe a motivação dos crimes e eles estão relacionados uns com outros. O delegado Valtair Camilo de Paiva esteve nesta segunda feira acompanhando o trabalho pericial e dando início às investigações.



Após o trabalho da perícia no local, os profissionais do ITEP recolheram o corpo de Laurenice Lucas para ser examinado no IML do órgão pericial em Mossoró.