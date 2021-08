O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) recomendou que a Comissão Especial do Concurso Público da Polícia Civil mantenha o cronograma de divulgação do resultado da primeira fase e a realização das demais fases do certame. O concurso é alvo de um inquérito policial instaurado pela Polícia Civil após denúncias de fraudes. O MPRN também abriu investigação em relação a essas denúncias de fraudes. A recomendação é pela continuidade do cronograma previsto inicialmente até que essas investigações sejam concluídas.

O MPRN e a Polícia Civil investigam falhas de segurança, devassamento de envelope de provas e atuação de associação criminosa tendente a fraudar o certame mediante a utilização de ponto eletrônico.

Ao recomendar a continuidade do cronograma, o MPRN leva em consideração que os elementos colhidos nessas duas investigações ainda não são conclusivos quanto à extensão das irregularidades e fraudes e quanto à possibilidade de identificação e exclusão dos candidatos indevidamente beneficiados, mediante a aplicação de outros mecanismos, inclusive inteligência artificial.

Na recomendação, o MPRN reforça que seja mantido o cronograma de divulgação do resultado da primeira fase e realização das demais fases do certame, ressalvado o cumprimento de decisão judicial em sentido diverso.

Nota do Blog: apesar do posicionamento do Ministério Público, recomendar pela manutenção do cronograma do concurso, é possível se aferir neste momento que houve um vazamento antecipado das provas com venda inclusive de vagas.

Na contramão da recomendação do MP, a Defensoria Publica recomendou a suspensão do concurso justamente pelas provas já colhidas que, segundo a DP são suficientes para atestar a fraude.

Aguardemos os próximos capítulos!