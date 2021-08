Dois crimes de homicídio aconteceram no inicio da manhã de terça-feira 03 de Agosto de 2021, na cidade de Assú, no Oeste do Rio Grande do Norte.

A informação é que populares ligaram 190, informando que alguns disparos teriam sido efetuados na Lagoa do Ferreiro de Fora, na região da RN-016. A guarnição da Força Tática foi até o local e verificou a ocorrência, confirmando uma pessoa morta, sem identificação.

Os moradores, ainda relataram que pelo menos três homens fortemente armados em um carro de cor e modelo não identificado, seguiram a vítima que estava de moto, sentido Baviera, quando iniciou os disparos. A vítima foi alvejada e caiu baleada próximo a entrada do conjunto Cristóvão Dantas, onde foi executado com tiros de escopeta calibre 12. A guarnição da Força Tática isolou o local do crime até a chegada da equipe do ITEP de Mossoró. Até o momento, a vítima não foi identificada oficialmente pela PM.





2º Crime de homicídio

O segundo crime, foi registrado também no inicio da manhã, num intervalo de menos de uma hora. A vítima identificada como Francisco Oliveira Bezerra, de 60 anos, foi assassinado a tiros de escopeta calibre 12 dentro de sua casa, na comunidade de Compasa, zona rural da cidade de Assú.

A polícia não tem maiores informações sobre a ocorrência, apenas que um empresário havia ligado 190, informando que um vizinho teria ido até a propriedade em que o caseiro cuidava, e chamou na residência, sendo que ninguém respondia, então o cidadão adentrou e viu Francisco Oliveira, bastante ensanguentado e morto dentro da sua casa.

A viatura do Grupamento Tático Operacional - GTO, foi até o local e isolou o cenário do crime, até a chegada do ITEP de Mossoró. A motivação do crime, ninguém conhece e deverá ser alvo de investigação por parte da polícia civil.

A cidade de Assú, chega a contabilizar 20º mortes violentas até o presente momento desde o dia 01 de Janeiro de 2021. O primeiro crime aconteceu no dia 09 de Janeiro do corrente ano, no bairro Vertentes. Os crimes, seguem sendo investigado pela polícia civil.