O presidente convocou os apoiadores para uma manifestação de “contragolpe” no próximo dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, por meio de uma mensagem do grupo Ativistas Direita Volver espalhada no grupo de transmissão do WhatsApp neste final de semana.

O objetivo da manifestação é, segundo a convocação, mostrar que o presidente e as Forças Armadas têm apoio para “bastante provável e necessário contragolpe” e que, por isso, o contingente deve ser grande, “o maior da história”.

Integram a lista de transmissão é integrada por ministros de Estado, grupos de apoiadores e amigos do presidente. No RN, integrantes de movimentos de direita receberam o convite.

Blog do BG