Pelo menos uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas , sendo duas em estado grave, após o teto de um galpão desabar nesta quarta-feira (21), na Grande Natal, segundo o Corpo de Bombeiros

A estrutura metálica do telhado de uma fábrica de móveis que estava em construção desmoronou no início da tarde e atingiu os trabalhadores.

O caso aconteceu na Rua Ex-combatente Miguel Lúcio do Nascimento, localizada na comunidade de Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante .

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, três equipes estão no local para tentar encontrar e identificar outras vítimas. Ainda não se sabe quantas pe

ssoas estavam no local na hora do incidente.