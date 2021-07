Um líder de um templo religioso e outro homem foram presos na manhã desta sexta-feira (30) em Iracema, no interior do Ceará suspeitos de praticarem, pelo menos sete crimes de estupro e estupro de vulnerável na cidade do Vale do Jaguaribe.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, as capturas, mediante cumprimento de mandado de prisões temporárias, são também pelos crimes de extorsão, ameaça e lesão corporal. Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Civil, que desencadeou a “Operação Corpo Fechado”, os homens, com idades de 19 e 18 anos, abusavam das vítimas no local onde praticavam os encontros, alegando fazerem as ações criminosas por “questões espirituais”.