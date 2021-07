A governadora Fátima Bezerra (PT) se pronunciou sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que foi instalada na Assembleia Legislativa do RN para investigar os gastos do seu próprio governo durante a pandemia do coronavírus. A petista disse aguardar que os trabalhos do Legislativo sejam realizados "sem extrapolar para o sensacionalismo ou espetacularização".

"Nós estamos absolutamente tranquilos. O Governo do Estado ao longo desse período agiu com toda a transparência na pandemia. Inclusive com cuidado especial ao que diz respeito a aplicação dos recursos públicos. Tivemos diálogo permanente com os MPs. A maioria dos contratos foram inclusive feitos através de termos de ajustamento. O que esperamos é que membros da CPI possam atuar dentro da legalidade, voltados para papel deles no contexto da CPI, que é a investigação e sem extrapolar para o sensacionalismo ou espetacularização. Ou seja, agir dentro da legalidade conforme reza o regimento do Legislativo e a Constituição", disse Fátima em entrevista ao canal da Agência Saiba Mais no youtube.

Ainda de acordo com a governadora, "deve ter setor da oposição inconsolável, que torceu muito para o quanto pior melhor". Para Fátima, alguns adversários acreditavam que ela não teria capacidade de "dar a resposta que o povo esperava".

Fonte: Portal Grande Ponto