Baleado no Rio de Janeiro, caso João Pedro serve de alerta para nosso estado

João Pedro, de 14 anos, morre após ser baleado durante operação em São Gonçalo, no Rio

Foto: RJTV

João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos, foi baleado na noite desta segunda-feira durante uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A família do jovem não teve notícias do paradeiro do garoto até a manhã desta terça, quando soube que ele morreu após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Segundo testemunhas, João estava na sala de sua casa quando foi atingido.





G1