Muro desaba e mata trabalhadores no Seridó Potiguar

Quatro funcionários trabalhavam na manhã desta quinta-feira (2), em uma obra na Rua Professor Aprígio, Centro da cidade de Parelhas, região Seridó potiguar, quando uma parede de um imóvel ao lado desabou, deixando dois homens mortos.





José Jean Carlos da Silva Santos, de 31 anos, residente no Bairro Cruz do Monte, morreu na hora. Lucas Azevedo Nascimento, de 21 anos, residente no Bairro Maria Terceira, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.





Ainda de acordo com informações, o Corpo de Bombeiros de Caicó chegou a ser deslocado até à cidade de Parelhas e o SAMU agiu no socorro à segunda vítima, que terminou não resistindo e morreu antes de ser transferido para um hospital na capital do Estado.





Nos sentimentos neste momento de dor. Que Deus conforte os familiares e receba esses dois jovens no Reino Celestial.





A dupla foi atingida por um muro de um edifício vizinho, que desabou no momento em que os dois trabalhavam — Foto: Redes Sociais





