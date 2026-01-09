Projeto ocupa o litoral potiguar durante o verão com esporte, lazer e atividades de convivência para estudantes e comunidade.





A SL Educação realiza, a partir deste sábado (10), o Verão SL, um projeto especial que ocupa a Praia de Pirangi durante a temporada de verão, com uma programação que reúne esporte, lazer, convivência e ações de integração voltadas a estudantes e ao público em geral. A iniciativa será realizada em um dos trechos mais movimentados do litoral potiguar.





Ao todo, o projeto contará com nove arenas esportivas, além de ativações interativas e ações pensadas para estimular o encontro, o movimento e a troca de experiências em um ambiente aberto, acessível e voltado ao convívio coletivo. A proposta é criar um espaço de participação ativa, integrando jovens, professores e a comunidade local.





O Verão SL nasce com a ideia de ir além da presença institucional, reforçando que o processo educacional também se constrói fora da sala de aula. A programação valoriza momentos de bem-estar, socialização e aprendizado informal, alinhados a um estilo de vida saudável e participativo, especialmente durante o período de férias escolares.





Durante os finais de semana, o público que passar pelas arenas poderá participar de atividades esportivas, ações interativas, experiências de convivência e iniciativas voltadas ao engajamento estudantil. As ações foram planejadas para dialogar com jovens que vivem um momento de planejamento acadêmico e definição de novos caminhos educacionais.





O projeto acontece em um período estratégico do calendário educacional, próximo à divulgação dos resultados do SISU, quando muitos estudantes avaliam escolhas profissionais e possibilidades de formação. A presença no litoral reforça a proposta de acompanhamento contínuo dos alunos, inclusive fora do ambiente formal de ensino.





Com o Verão SL, a SL Educação amplia sua atuação para além dos espaços tradicionais, apostando em iniciativas que unem educação, lazer e experiência social, fortalecendo a proximidade com os estudantes e a comunidade em um dos principais destinos de verão do Rio Grande do Norte.





Mais informações nos canais oficiais da SL Educação ou pelo o Instagram: @prof.sergiolima