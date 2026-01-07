iSelect se destaca no mercado local oferecendo orientação especializada, dispositivos Apple e Android e garantia estendida para consumidores potiguares.

Em meio ao crescimento do mercado de tecnologia no Rio Grande do Norte, os consumidores têm buscado mais do que produtos: procuram segurança, suporte técnico confiável e atendimento humanizado. Em Natal, a iSelect, fundada por Hildebrando Matoso, é referência nesse segmento. A marca, que começou como e-commerce, inaugurou sua primeira loja física em fevereiro de 2024, na Avenida Campos Salles, 901 – Manhattan Business, sala 1011.

“Nosso objetivo sempre foi oferecer mais do que tecnologia: queremos que cada cliente se sinta seguro e bem atendido, entendendo o valor do investimento que faz”, afirma Hildebrando Matoso, fundador da iSelect.

Dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC, 2023) mostram que mais de 30% dos consumidores de smartphones já tiveram experiências negativas com produtos irregulares ou assistência técnica limitada. Esse cenário evidencia a demanda por lojas que ofereçam atendimento individualizado, suporte técnico especializado e garantia estendida, diferenciais que se tornam cada vez mais valorizados no varejo de tecnologia.

A iSelect trabalha com dispositivos Apple — iPhones, iPads e Apple Watch — e, recentemente, expandiu para marcas Android como Xiaomi, Redmi e Poco. O foco é oferecer orientação detalhada sobre o uso seguro dos aparelhos, combinada com assistência técnica própria e seis meses de garantia, reforçando a confiança do consumidor potiguar.

Especialistas do setor afirmam que esse tipo de abordagem reflete uma mudança no comportamento de compra: “Os consumidores não buscam apenas o produto; querem segurança e suporte para investir em tecnologia”, explica um consultor de tecnologia local. Pesquisas indicam que 40% dos compradores ainda preferem testar produtos pessoalmente e contar com profissionais qualificados, mesmo com o avanço das vendas digitais.

O crescimento de lojas físicas especializadas em Natal evidencia como atendimento humanizado e suporte técnico são diferenciais competitivos. Para a iSelect, combinar inovação, confiabilidade e proximidade com o cliente é a estratégia para atender à crescente demanda dos consumidores potiguares e se consolidar como referência no setor de tecnologia.

Para saber mais, acesse o Instagram: @iselectofc ou o site iselectoficial.com.br