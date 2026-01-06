O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou que deixará o cargo até a próxima semana. A decisão foi comunicada nesta terça-feira (6) e marca o encerramento de sua passagem pelo governo federal, após meses de atuação em pautas relevantes para a área da segurança pública e da Justiça.

Segundo informações divulgadas, Lewandowski já havia sinalizado anteriormente sua intenção de se afastar do ministério, e agora definiu um prazo para oficializar a saída. O ministro destacou que sua gestão buscou fortalecer políticas de combate ao crime organizado e ampliar a cooperação entre diferentes órgãos do sistema de Justiça.

Com a saída prevista, o governo deverá anunciar em breve quem assumirá a pasta. A expectativa é de que o novo nome mantenha a continuidade das ações já em andamento, além de trazer novas propostas para enfrentar os desafios da segurança e da Justiça no país.