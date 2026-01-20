Na manhã desta terça-feira (20), moradores do bairro Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte de Natal, bloquearam a Avenida Boa Sorte e atearam fogo em pneus em protesto contra o transbordamento da lagoa de captação do Jardim Primavera, que invadiu diversas residências da comunidade.

O problema se agravou desde agosto de 2025, quando uma cratera se abriu na Rua José Luiz da Silva após o rompimento de tubulações do sistema de drenagem. A falha impede o escoamento adequado da água, fazendo com que o reservatório permaneça constantemente cheio. Segundo os moradores, basta uma chuva leve para que a lagoa transborde novamente.

📊 De acordo com a Emparn, Natal registrou 24 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.

O G1/RN citou uma entrevista ao Bom Dia RN, da secretária municipal de Infraestrutura, Shirley Cavalcanti, que informara a existência de um projeto orçado em mais de R$ 1 milhão para supostamente solucionar o problema., onde o município buscaria recursos junto ao governo federal, no entanto, de acordo com a assessoria da SEINFRA, na verdade a obra já estaria em curso e com previsão de conclusão até abril de 2026.

Foto: Stephany Souza/Inter TV RN

Com informações do G1/RN

Atualizado às 12h45 para correção