A Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SEAP) está avançando na modernização da frota da Polícia Penal. A iniciativa prevê a incorporação de 50 novos veículos, ampliando o suporte às atividades administrativas e operacionais do sistema prisional em todo o estado.
Além disso, para reforçar a atuação dos grupos operacionais da Polícia Penal — GOE, GEP e GPOC — a secretaria vai aderir a uma ata de registro de preços para a aquisição de dez caminhonetes com cela, ampliando a capacidade de resposta e mobilidade das equipes especializadas.
Segundo o secretário da Administração Penitenciária, Helton Edi, a renovação da frota vai fortalecer as ações de segurança, escolta, fiscalização e apoio às operações, garantindo melhores condições de trabalho aos policiais penais.
A medida reafirma o compromisso da SEAP com a modernização da Polícia Penal e o fortalecimento das políticas de segurança pública no Rio Grande do Norte.
Imagem: SEAP
