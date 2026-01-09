



A Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SEAP) está avançando na modernização da frota da Polícia Penal. A iniciativa prevê a incorporação de 50 novos veículos, ampliando o suporte às atividades administrativas e operacionais do sistema prisional em todo o estado.



Do total, 25 veículos do tipo Polo, já entregues por meio de locação, serão utilizados nas rotinas administrativas da sede da SEAP e das unidades prisionais. Outros 25 veículos caracterizados estão em fase final de contratação. Essas viaturas, do modelo Duster com cela, serão destinadas aos estabelecimentos prisionais, com foco nas ações de escolta e no patrulhamento interno e externo.

Além disso, para reforçar a atuação dos grupos operacionais da Polícia Penal — GOE, GEP e GPOC — a secretaria vai aderir a uma ata de registro de preços para a aquisição de dez caminhonetes com cela, ampliando a capacidade de resposta e mobilidade das equipes especializadas.

Segundo o secretário da Administração Penitenciária, Helton Edi, a renovação da frota vai fortalecer as ações de segurança, escolta, fiscalização e apoio às operações, garantindo melhores condições de trabalho aos policiais penais.

A medida reafirma o compromisso da SEAP com a modernização da Polícia Penal e o fortalecimento das políticas de segurança pública no Rio Grande do Norte.

Imagem: SEAP