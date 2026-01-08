







A VEEM Mobile anunciou uma nova oportunidade de trabalho voltada para quem deseja atuar com comissionamento por ativação de e-SIM, unindo vendas digitais e marketing de influência.

A iniciativa contempla duas frentes: Supervisores, que acompanham e organizam equipes responsáveis pelas ativações, e Influenciadores Digitais, que divulgam os serviços da operadora por meio de canais próprios, utilizando links exclusivos. Em ambos os casos, os ganhos estão diretamente relacionados ao desempenho e ao número de ativações realizadas.

Todo o processo é realizado de forma digital, desde a divulgação até a ativação do e-SIM, permitindo flexibilidade de horários e a possibilidade de atuação de qualquer lugar. A proposta amplia as alternativas de geração de renda e fortalece a estratégia de expansão da VEEM Mobile no mercado brasileir.

Os interessados em obter mais informações sobre a oportunidade podem entrar em contato pelo WhatsApp (11) 92204-5263.